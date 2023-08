UFFICIALE – Azmoun è un nuovo giocatore della Roma

Udinese e Frosinone sullo juventino Kaio Jorge Punti chiave 10:24 Roma,09:57 Lazio, Guendouzi sempre più vicino 09:55 Inter, ottimismo per Pavard 09:54 Roma - Chelsea, giornata ...La Roma , tramite una notasul proprio sito, ha ufficializzato l'acquisto di Sardar. L'iraniano arriva nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro e ...Attaccante classe 1995, nazionale iraniano - ha disputato due Mondiali, nel 2018 e nel 2022 - Sardarha vestito le maglie del Rubin Kazan, del Rostov e dello Zenit, oltre a quella del Bayer ...

Calcio: Roma; ufficiale Azmoun, sogno di poter vincere qui Agenzia ANSA

Dalla delusione per l’arrivo di Azmoun all’entusiasmo incontenibile nell’attesa di Lukaku. In poche ore l’umore della ...Azmoun alla Roma è UFFICIALE… E Intanto Pinto tratta Lukaku. I giallorossi lavorano al doppio colpo per l’attacco La Roma ufficializza l’acquisto di Sardar Azmoun dal Bayer… Leggi ...