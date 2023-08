UFFICIALE ? Sanchez all’Inter | è fatta! L’annuncio con tutti i dettagli

(Di sabato 26 agosto 2023) L’Inter ha pubblicato un comunicatoche annuncia il ritorno di Alexisin nerazzurro! L’attaccante torna a far parte della squadra di Simone Inzaghi.? Alexisè ufficialmente tornato a essere un giocatore dell’Inter. La nota: «L’attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2024. 109 presenze, 20 gol fatti e 3 trofei vinti in nerazzurro. Il conteggio può ufficialmente ripartire: Alexis Alejandro Sánchez torna a vestire la maglia dell’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 -i diritti riservati

E'lo scambio tra Inter e Marsiglia per i cartellini di Alexise Correa . Il cileno torna in nerazzurro dopo due stagioni con un contratto di 1 anno in cui percepirà 3 milioni di euro ...Condizioni sicuramente favorevoli all'Inter rispetto al passato, si attende solo l'annuncioper dare il via alla seconda vita dia Milano: pagato per andare via e ora pagato per ...15.40 -il passaggio di Aymeric Laporte dal Manchester City all'Al - Nassr. 14.00 - Domani è il giorno delle visite mediche per Correa al Marsiglia,all'Inter e dovrebbe anche ...

UFFICIALE – Sanchez torna all’Inter: contratto fino a giugno 2024, la nota fcinter1908

Joaquin Correa è ufficialmente del Marsiglia. L'Inter spera ora di liberarsi in futuro dell'argentino a titolo definitivo ...Il cileno non andrà a Cagliari, l'argentino via in prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni ...