Ue | Monti | ' su patto di stabilità sarà una trattativa molto dura'

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Ci aspetta una". Così Marioa La Stampa sulla trattiva per modificare ildiin Ue. "una partita complicata- nella quale non dobbiamo pensare che la Germania, siccome è essa stessa in periodo di serie difficoltà economiche, siadisposta a mollare la presa e andare verso una grande condiscendenza finanziaria". "Dobbiamo cercare di ottenere ildipiù ragionevole possibile, soprattutto bisogna lavorare per fare in modo che ci sia sufficiente spazio per gli investimenti". Condizione chegiudica «essenziale» per il Paese. Allo stesso tempo, però, invita il governo di Giorgia Meloni "a stare ...

Augustogià nel 1921 distingueva due fascismi: quello che si era proposto di "tener vivo il ... è un canone interpretativo ormai consolidato: adi non considerare questi due fascismi ...... non entrando in guerra come previsto daldi cobelligeranza, per questo già da tempo avevano ...avevamo voluto lottare per i medesimi valori per i quali combattevano nelle città e suii ...... il premier giapponese Fumio Khisida e il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol a Camp David, la storica residenza presidenziale nel cuore di una base fra idel Maryland. Abbonati per leggere ...

Ultimo'ora: Ue: Monti, 'su patto di stabilità sarà una trattativa molto ... La Svolta

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Ci aspetta una trattativa molto dura”. Così Mario Monti a La Stampa sulla trattiva per modificare il patto di stabilità in Ue. “Sarà una partita complicata- nella quale no ...Un patto del rigore per il dopo-Monti. Lo ha proposto il leader dell’Udc, Pier Ferdinando Casini, che in un’intervista a La Stampa ha lanciato un assist al premier per aiutarlo a convincere i mercati ...