Udogie assist | Kulusevski gol | vola il Tottenham | 2 - 0 al Bournemouth

Seconda vittoria di fila per il Tottenham: contro il Bournemouth è 2 - 0, grazie ai gol di Maddison e Kulusevski... dopo dieci minuti dal pareggio, quando al 36esimo quando Wissa raccoglie und'oro di Mbuemo ... Da sottolineare le buonissime prove di Maddison e di, arrivato dall'Udinese nello scorso ...Tutti si aspettavano chetrascinasse l' Italia agli Europei Under 21 , invece in una ...ex centrocampista esploso da quando Unai Emery l'ha sistemato sulla fascia sinistra (6 gol e 7nell'...

Ange Postecoglou confirmed Destiny Udogie did not suffer an injury against Bournemouth and was only substituted as a precaution.Dealt with Solanke really well. LB: Destiny Udogie - 8/10 - Great assist for the second goal and made a couple of wonderful attacking runs. Another great display from the youngster, but did leave the ...