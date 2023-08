(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Siamomente aldel popolo ucraino che ha subito l'aggressione russa. Non può esserci equidistanza su questo e il Pd continua a dare pieno supporto a ogni forma necessaria per l'autodifesa del popolo ucraino rispetto all'aggressione russa. Al contempo vogliamo vedere unpiù, diplomatico e politico, dell'Europa per far finire questo conflitto con unagiusta per il popolo ucraino". Così Ellyal congresso del Partito socialista svizzero.

La guerra inha provocato 500 mila vittime, tra morti e feriti. Non basta ancora Perché ... 'La nostra iniziativa non è contro nessuno, néné Conte, né Fratoianni. Anzi io mi aspetto ...La guerra inha provocato 500mila vittime, tra morti e feriti. Non basta ancora Perché ... così come di sinistra: "La nostra iniziativa non è contro nessuno, néné Conte, né Fratoianni....l'invito di Michele Santoro a fare fronte comune per la pace e contro la guerra inal Caffè ... sinistra militante in opposizione al Pd 'atlantista' di Elly. 'Il 'no' alla guerra sarebbe,...

**Ucraina: Schlein, 'Pd sempre al fianco di Kiev, Ue abbia ruolo più forte in ricerca pace'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Gli Stati Uniti hanno concentrato tutti i loro sforzi nel sostenere finanziariamente e militarmente l’Ucraina contro la Russia ... di più alle idee del Movimento 5 Stelle”, Elly Schlein si è ...con al centro i temi è vincente e per noi è di ispirazione”. Così Elly Schlein all’iniziativa Fornaci Rosse a Vicenza.