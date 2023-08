Ucraina | nuovo alert degli 007 inglesi | la Russia si sta rafforzando a nord-est

La difesa aerea russa ha respinto unattacco di droni su Mosca , ha affermato il sindaco della città, riferendosi a quello che ... abbattuta nave da ricognizionenel Mar Nero. Il Cremlino ...... trae Russia, tra Nato - Usa e Russia e tra Usa ed Europa, puntando sullo sfondo all'... Quale primo provvedimento ilgoverno decreta la cancellazione della cultura e della lingua russe, ...... conoscendo la posizione di Mattarella su questo problema non certamente, non lo era invece a ...quali legami con gli interessi anti - anti - atlantici di Putin e della sua guerra all'...

Mosca, respinto drone d'assalto ucraino. Kiev, stiamo avanzando ... RaiNews

Il ministro della Difesa ucraina: "La controffensiva sta andando secondo i piani discussi in anticipo con i partner di Kiev". Sui social: “Spianato con i bulldozer il cimitero dei Wagner” ...Tutte le news sulla politica italiana: dai sondaggi elettorali alla manovra economica, passando per l'etimologia del termine stesso.