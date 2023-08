Tv megafono del cambiamento De Girolamo e Semprini aderiscono a #iononsonocarne

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 agosto 2023) Palermo e Caivano, due città unite da altrettante terribili storie di violenze sessuali commesse da branchi di adolescenti. La politica e la società civile si stanno mobilitando per condannare queste atrocità e la televisione non è da meno. A "Estate in diretta" su Ra1, Nunzia Dee Gianlucahanno aderito alla campagna socialche cita la terribile frase pronunciata da uno dei colpevoli della violenza di Palermo. ‘'Con Gianluca, ci siamo interrogati per giorni sull'opportunità di affrontare, in questa fascia delicata pomeridiana, il tema della violenza di gruppo a Palermo - ha iniziato il suo intervento Nunzia De- I dettagli di questa orribile storia di stupro hanno toccato fortemente le nostre coscienze. Ci hanno fatto interrogare come genitori, come ...