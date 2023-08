Tutta la politica spagnola tranne Vox si schiera contro il capo della federcalcio

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 agosto 2023) Non si dimette, Luis Rubiales. Da giorni, il presidenteRfef è al centro delle polemiche per un bacio non consensuale dato alla calciatrice Jenni Hermoso, durante la premiazione per il titolo mondiale vinto. Ieri, i media iberici ne avevano anticipato il passo indietro, ma quest’oggi Rubiales si è presentato all’assemblea federale annunciando che non si dimetterà, e accusando invece le femministe e i politici di sinistra che lo hanno attaccato. Quarantasei anni, ex-difensore di buon livello, avvocato di professione ed ex-presidente del sindacato dei calciatori Afe, guida la Rfef dal 2018, ma negli ultimi tempi ha fatto parlare soprattutto in negativo. Dall’inchiesta per corruzione che lo vede coinvolto assieme all’amico ed ex-calciatore Gerard Piqué per l’organizzazioneSupercoppa ...