Turista americano cade nel lago di Como e muore Agenzia ANSA

L’uomo prima di finire in acqua avrebbe impattato contro la base in cemento del muro stesso, per cui non si esclude che la morte possa essere stata provocata dai traumi e non dall’annegamento.Un turista americano di 52 anni è morto dopo essere caduto accidentalmente nel lago di Como, questa mattina alle 6.30 a Tremezzina, di fronte al museo giardino di Villa Carlotta. (ANSA) ...