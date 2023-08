Tumori | Sbrollini Iv | ' rivedere norme su concorsi pubblici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Sono oltre 27 mila le firme raccolte dalla petizione lanciata da Lucia Palermo perleche hanno permesso la sua esclusione da un concorso pubblico in seguito a un tumore al seno che l'ha colpita due anni fa". Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela, vicepresidente della commissione Affari sociali del Senato. "Lei spiega: 'In un certo qual senso, leequiparano chi ha avuto un tumore a un pregiudicato e questo non è giusto. Dopo aver superato il cancro al seno nel 2021, sono stata dichiarata non idonea in un concorso pubblico per psicologo nella guardia di finanza perché ero una ex paziente oncologica. Dopo anni di studio, master, impegno, ho visto il mio sogno infrangersi perché ho avuto una malattia. I...