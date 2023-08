TS – l’Inter parte bene | 4-3 tra Sassuolo e Sampdoria

Leggi su justcalcio

(Di sabato 26 agosto 2023) 2023-08-25 22:26:33 Flash news da Tuttosport: La prima giornata del campionato Primavera è inziata subito con il botto.hanno messo in scena un match ricco di gol e colpi di scena, con i neroverdi bravi a rimontare dopo l’iniziale vantaggio dei blucerchiati: 4 a 3 il risultato finale. Più tranquilla la sfida trae l’Empoli con i nerazzurri che non hanno avuto molti problemi a superare per 2-0 i toscani, che avevano in campo anche sette fuori quota. Primavera, buona la prima per Inter eLa sfida trae l’Empoli è rimasta in equilibrio fino allo scadere del primo tempo, quando ci ha pensato Akinsanmiro a sbloccare il match con un bel colpo di testa, imprendibile per Seghetti. Nella ripresa, al 48? Spinacce ha chiuso il match dagli sviluppi di un corner, ...