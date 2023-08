Trump non si piega e passa al contrattacco | è tutta opera del corrotto Biden

(Di sabato 26 agosto 2023) Donaldcontrattacca sul suo social media Truth dopo la quarta incriminazione in Georgia. "Con il tempo le persone dimenticano! Tutte queste accuse e cause contro di me sono state avviate dal '...

Donaldcontrattacca sul suo social media Truth dopo la quarta incriminazione in Georgia. "Con il ... Ritengono, infatti, che la leadership repubblicanasia abbastanza forte da fermarli o fare ...Ma li fermerò, perchéabbiamo scelta: sevinciamo,avremo più un Paese'. La foto segnaletica diQualche ora prima,, sempre in risposta al quarto arresto ad Atlanta, aveva ...è ancora chiaro quando inizierà quello diin Georgia, che si va a sommare ai procedimenti a New York per i pagamenti all'ex pornostar Stormy Daniels, in Florida per le carte top secret ...

Usa, non solo Trump: i repubblicani mollano Kiev Il Fatto Quotidiano

Donald Trump si è consegnato alle autorità della Georgia, nel famigerato carcere di Atlanta, ed è stato formalmente arrestato per 13 capi di imputazione, tra cui cospirazione e violazione della legge ...NEW YORK È la foto che dominerà nei prossimi mesi, destinata a diventare la bandiera della campagna elettorale. Finora Donald Trump si era dovuto rassegnare a ...