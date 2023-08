Truffe seriali online | in due finiscono nella rete della polizia

(Di sabato 26 agosto 2023) Scacco a due truffatoridel web, una doppia indagineha portato alla denuncia di due persone Un’ aretina contattata al cellulare da un sedicente operatore di Poste Italiane, è stata truffata per oltre 1.000 euro, che ha versato tramite le applicazioni di pagamento. Resasi contotruffa la donna ha sporto querela presso gli UfficiPostale di Arezzo che ha identificato e denunciato, in stato di libertà, un trentenne italiano, residenteprovincia di Chieti, risultato l’intestatario dei conti dove è confluito il denaro. Nel secondo caso, un aretino ricercava on-line una compagnia assicurativa per stipulare una polizza r/c per la propria auto, verificando fra le varie proposte offerte, individuata quella più confacente, ...

Come risolvere lefuori dai tribunali L'Agcom non ha il potere di risolvere le singole ... Alcune controversie "" molto ricorrenti tra consumatori e imprese, come quelle di telefonia ...Inoltre, a differenza della maggior parte di assassine, per commettere i suoi delitti ha ... Arrestata e nuovamente rilasciata, la Wuornos riprende le sue attività criminali tra rapine,e ...... ciò significa che grazie a questi controlli sono stati scoperti truffatoriche fino ad ora ... Il paradosso è che tra leai danni dello Stato non è da escludere che ci rientri la società ...

TRUFFE AUTOVELOX / IL 'RITARDATARIO' MATTEO SALVINI LE ... La Voce Delle Voci

Il video del truffatore romano che simulava incidenti a bordo del monopattino elettrico per farsi pagare in contanti.Un 36enne romano è stato fermato dai carabinieri dopo aver messo a segno una serie di truffe ai danni di anziani e stranieri ...