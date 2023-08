Trovato il video dello stupro di Palermo | il più grande del gruppo in chat | «L’ho mandato a chi dovevo» L’ipotesi della vendita

(Di sabato 26 agosto 2023) Sono stati recuperati duedidiscorso 7 luglio su una 19enne. Quello più importante secondo gli inquirenti è il filmato recuperato dal cellulare di Angelo Flores, 22 anni, il piùdeldi sette che è accusato di aver partecipato alla violenza e l’unico che conosceva la ragazza. Il ragazzo finora si è difeso spiegando di non aver avuto rapporti con la ragazza quella sera e di essersi limitato a riprendere la scena. Fino a pochi giorni fa, ricorda La Stampa, erano noti solo alcuni spezzoni che lo stesso Flores avrebbe inviato ad altre persone. In un messaggio inscriveva: «Li ooh mandati a chi limandare e li elimino». Lo scorso 21 agosto, il consulente ...

...ovviamente i suoi fan che hanno scelto i suoi singoli come brani da utilizzare nei propri... Lasciatemi essere tutto ciò che voglio" Bnkr44: "Uscendo fuori strada abbiamola giusta ...Resta da capire a chi sono stati inviati ie per quale motivo. L'indagato, in cella insieme al resto del gruppo, sembrava volersi solo vantare di quel che era avvenuto al Foro Italico di ...Nuovimostrano l'ala staccata del velivolo recuperata insieme alla coda a circa 3 km dal ... Tra cui potrebbe averposto anche la bomba che lo ha distrutto. Se lo Zar si guarda bene dal ...

Trovato il video dello stupro di Palermo, il più grande del gruppo in ... Open

Il cantante ama recarsi in Salento perché si rilassa e perché adora il mare dove, spesso, si possono trovare meduse com'è, infatti, accaduto a lui. Vasco ha pubblicato un video su TikTok in cui "gioca ...Dopo la fumata nera per Lloris, il club biancoceleste ha virato con decisione su Luigi Sepe. Trovato l’accordo con la Salernitana sulla base di un prestito secco con la società campana che contribuirà ...