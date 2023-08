Troppo Milan per un piccolo Toro | anche senza gli assist del Var L'asse Pulisic-Loftus-Cheek è già un fattore

Così la vita èfacile per Leao e soprattutto Theo Hernandez. Il suo ritorno a San Siro è da dimenticare. Dal 68 Lazaro s.v. Ilic 5,5 - Ha le qualità per poter mettere in difficoltà il, ...Inutile per i granata, apparsiremissivi, il momentaneo pareggio griffato da Schuurs.- Torino, San Siro (LaPresse) - Calciomercato.itAl 50 , però, sono stati le luci di San Siro a '...... l'Atalanta rientra in partita all'11': Zapata riceve in area da Ruggerilibero di pensare ... Con l'ex delche si era trovato libero di battere il pallone del possibile 2 - 2 da 10 metri. ...

Il Milan e il dilemma punta: intanto Colombo viene bloccato. E l'Anversa va su Ballo-Touré La Gazzetta dello Sport

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan cala il poker e supera 4-1 il Torino a San Siro grazie a una prestazione brillante. Sono una doppietta di rigore di Giroud e le reti di Pulisic e Hernandez ad affondare i ...Il Napoli non ha fatto nessun passo più lungo della gamba: la vera differenza con il Milan di Maldini e Massara ...