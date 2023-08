Triathlon | World Cup 2023 | grande Italia a Weihai! Bianca Seregni vince la gara femminile | 3a Ilaria Zane

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Grandi risultati per l’dalla tappa di Weihai (Cina) valevole per laCup. Nella località asiatica le atletene hanno impressionato nella prova, con il successo die il terzo posto di. Andiamo a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose nella provincia dello Shandong. Ladisputata su distanza olimpica ha visto lo splendido successo di. L’azzurra classe 2000 ha chiuso la parte di nuoto (1.500 metri) con il tempo di 19:20, quindi nella sezione di bici (38.4 chilometri) in 1:01.42, prima dei 10 chilometri di corsa conclusi con il tempo di 36:22. ...