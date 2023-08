Traffico Roma del 26-08-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto situazionesenza particolari problemi queste ore lungo le strade della Capitale non sono molti gli spostamenti regolare scorrevole il grande raccordo anulare tangenziale e tratti autostradali spostamenti più vivaci nelle zone centrali della città ma non sono presenti impedimenti a Corso Francia la polizia locale Ci Segnala la chiusura di via Uruguay per incidente in direzione Parioli ilproveniente da via Flaminia Nuova viene deviato con indicazioni sul posto trafficato il litorale tra Castel Fusano e Torvaianica nelle due direzioni per i trasporti ricordiamo che questa sera le attività di manutenzione sulla metro Hudson sospese ultime corse quindi ne partenza da capolinea Battistini Anagnina 1:30 di questa notte Domenica 27 agosto Invece ripartirà il cantiere e dalle ore 21 ...