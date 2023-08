Traffico Roma del 26-08-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 26 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione a causa delintenso si rallenta sulla via Pontina tra Castel di Decima e Castelno verso Pomezia più avanti un incidente provoca incolonnamenti tra Ardea e Aprilia direzione Latinaregolare sul grande raccordo anulare e sulla tangenziale ricordiamo che ad agosto le zone alimitato notturne di centro Testaccio Trastevere San Lorenzo sono sospese Nei giorni festivi sospese anche le altre ZTL cittadine per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata usa il cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

, 26 ago. Oggi e domani ultimo week - end di controesodo, con milioni di italiani in rientro ... Sulla rete di Autostrade per lItalia, e' previsto unda bollino rosso sabato mattina/...... ma che invece si ritrova a passeggiare tra le case e ildelle auto. "Tra un po' ce ... Il loro habitat sono i boschi, che fortunatamente abbiamo anche intorno a". Ma anche chi la prende ...Lo dobbiamo fare non solo per non rimanere bloccati tutti i giorni nelma anche per vivere ... Il mio sogno è. La città dove sono nato e vivo. L'obiettivo che ci dobbiamo dare è che tra ...

Quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all’insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas (Società del ...Statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”: Congestioni previste in Lombardia. Statale 7 “Appia”: Attenzione tra Campania e Lazio. Statale 148 “Pontina”: Traffico intenso nel Lazio. Grande Raccordo ...