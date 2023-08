Traffico Roma del 26-08-2023 ore 10 | 30

Per questo, secondo il Tar,Capitale ha le sue buone ragioni per bandirli dalla Fascia verde, ...grazie ai nuovi varchi elettronici l'area diventerà a tutti gli effetti una Zona a...... in settimana entrante verranno prese in considerazione, di concerto con Prefettura ed Anas, eventuali inserimenti di nuove fasce orarie di apertura alveicolare nell'ottica di un graduale ...E' in condizioni di fatiscenza e quindi mette in pericolo l'incolumità pubblica. Non soltanto dei pedoni ma anche delle auto, dato che la via/Cabaggio nelle cui adiacenze si trova ilveicolare è ancora consentito. L'amministrazione comunale di Erve ha così deciso di intervenire per cercare di porre rimedio alla situazione. "L'...

FOTO | Persona investita da un treno a Roma, traffico in tilt a Termini Dire

Roma, 26 ago. (askanews) – Oggi e domani ultimo week-end di “controesodo”, con milioni di italiani in rientro dalle località di vacanza verso le grandi città. Sulla rete di Autostrade per l’Italia, è ...Mancano poco più di due mesi e mezzo al 15 novembre, una data che decine di migliaia di romani hanno segnato sul calendario con un cerchio ...