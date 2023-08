Traffico Roma del 26-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati in tangenziale Tra viale di Tor di Quinto a Corso Francia verso la galleria Giovanni XXIIIregolare sul grande raccordo anulare su tutte le consolari nell’area di piazza Pia sono iniziati i lavori per il Giubileo 2025 modificata la viabilità sulle strade del rione Borgo è in zona Prati doppio senso di marcia sul Ponte Vittorio Emanuele deviate anche le linee bus di zona trasporti fino al 27 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura sulla linea fl2Tivoli Avezzano la circolazione dei tra lunghezza e Guidonia è sospesa il servizio viene svolto con bus sostitutivi i dettagli sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...