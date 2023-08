Traffico delle vacanze | oggi bollino rosso Anas

(Di sabato 26 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Quarto e ultimo fine settimana di agosto daall’insegna del ritorno a casa dalle. Si prevedeintenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare,(Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Osservate speciali in vista del grande rientro sono: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la strada statale 7 “Appia” tra ...

... sostenibili, ma in numero adeguatamente ampio, sono lo strumento per stroncare il crudele... per affermare i valori della dignità ed eguaglianzapersone', ricorda il capo dello Stato, e ...... in provincia di Lecco, sarà chiusa aldalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 agosto. I lavori comportano anche la chiusurarampe degli svincoli di Via Pergola e Ospedale ...... inserendo le inevitabili limitazioni di transito alstradale, con l'obiettivo che queste ... al tempo stesso, che permettano una miglior operatività dei mezzi eprofessionalità coinvolte.

Traffico 25, 26 e 27 agosto 2023: le previsioni del controesodo SicurAUTO.it

Quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all’insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas (Società del ...Attirate con una scusa: «Andiamo a fare un gioco». Poi gli abusi, ripetuti cinque o sei volte CAIVANO. (Napoli). Gliel’hanno detto in amicizia, per fargli un favore. «Stanno girando dei video, ci sta ...