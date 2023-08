Tour de l’Avenir 2023 | Matthew Riccitello domina la cronoscalata e resta in vetta Secondo Piganzoli | quarto Pellizzari

(Di sabato 26 agosto 2023) Doppia semitappa oggi alde. Al mattino in scena ladurissima da Montricher-Albanne a Les Karellis, con un GPM di 11,1 chilometri all’8% di pendenza media. A vincere è il grande favorito: lo statunitense. L’americano hato con il crono di 31’31” allungando dunque in classifica generale: adesso è sempre più ine il primo inseguitore è ad oltre un minuto di ritardo. Stiamo parlando dell’azzurro Davideche ha chiuso in seconda piazza la cronometro a 40” dalla. Terzo è il messicano Isaac Del Toro che si conferma in gran spolvero. In casa Italia continua il dualismo con l’ottima quarta piazza di Giulio, staccato di ...

Francesca Barale,'ossolana della DSM Firmenich, torna in sella con la maglia della Nazionale italiana: correrà ildeFemmes in terra francese. Si tratta della versione femminile dello storico piccolode France Under 23. Sarà in gara dal 28 agosto al 1 settembre per una competizione che poggia ...Arriva la chiamata in nazionale per Alessandro Pinarello e Giulio Pellizzari (nella foto), convocati dal CT Marino Amadori per ilde, 8 tappe in totale, 3 di salita, con in particolare il prestigioso arrivo sul Col de la Loze, una cronometro individuale e'usuale cronosquadre, la corsa si chiuderà a Sainte - Foy - ...