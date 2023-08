Tour de l’Avenir 2023 | Giulio Pellizzari terzo nella settima tappa | vince Archie Riccitello ancora leader

(Di sabato 26 agosto 2023) Si conclude unafrazione intensissima alde. Doppia semioggi in Francia, la seconda, dopo la cronoscalata, è stata di 70 chilometri da Les Karellis a Val-Cenis Col du Mont Cenis. Ad imporsi in vetta l’irlandese Ryan, fresco di contratto con la EF Education-EasyPost per il 2024. Il 21enne è riuscito a staccar tutti e ad arrivare in solitaria. Seconda posizione per il messicano Isaac del Toro che si sta dimostrando davvero pimpante: per lui secondi importanti recuperati in classifica generale dove vola in seconda piazza.oggi è l’azzurroche era stato quartocronometro al mattino. Più indietro, a 25” il drappello con Davide Piganzoli, ottavo (ora ...

Francesca Barale,'ossolana della DSM Firmenich, torna in sella con la maglia della Nazionale italiana: correrà ildeFemmes in terra francese. Si tratta della versione femminile dello storico piccolode France Under 23. Sarà in gara dal 28 agosto al 1 settembre per una competizione che poggia ...Nessun Iframes DOMODOSSOLA - 23 - 8 - 2023 - - Francesca Barale, la ventenne domese Clicca qui per scaricare la tua app daArriva la chiamata in nazionale per Alessandro Pinarello e Giulio Pellizzari (nella foto), convocati dal CT Marino Amadori per ilde, 8 tappe in totale, 3 di salita, con in particolare il prestigioso arrivo sul Col de la Loze, una cronometro individuale e'usuale cronosquadre, la corsa si chiuderà a Sainte - Foy - ...