Totti e Ilary | il racconto del tradimento D' Agostino | «Tutti sapevano»

... D'Agostino ha rivelato come in realtà all'inizio, quando ancora si trattava di voci e non vi erano certezze riguardo la fine del matrimonio tra FrancescoBlasi, nessuno avesse il ...... da 23 anni inventore e patron di quella specie di bibbia del gossip italiano e non solo che risponde al nome di Dagospia, commenta così i mesi caldi che sulla scia dell'affaire- Blasi ..."Sms e foto" in tribunale: cosìvuole sbugiardare Blasi a settembreBlasi potrebbe condurre Sanremo 2024 insieme ad Amadeus. È questa la notizia che sta creando scalpore sul web. Dopo ...

Ilary Blasi e Bastian: cosa è cambiato un anno dopo. E Totti... Corriere dello Sport

Roberto D’Agostino torna a parlare della rottura tra Totti e Ilary Blasi: come sono andate le cose E’ passato ormai oltre un anno dall’annuncio… Leggi ...Francesco Totti e Ilary Blasi divorzio, quando e perché si sono lasciati veramente: nuovi dettagli sulla crisi e i nuovi tradimenti ...