Toto Cutugno | l’italianità nella musica e la costruzione di una nazione attraverso le canzoni

(Di sabato 26 agosto 2023) «Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente/ E un partigiano come Presidente/ Con l’autoradio sempremano destra/ E un canarino sopra a una finestra». Morto martedì,è stato attivo sulla scenale per cinquantotto anni; ha pubblicato ventotto album; ha vinto oltre cento milioni di dischi; ha, con quindici edizioni, un record di partecipazioni al Festival di Sanremo (pure alla pari con Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa); lo ha vinto nel 1980 con “Solo noi”, giungendovi inoltre sei volte secondo, una volta terzo e due volte quarto, più altri piazzamenti con brani scritti per altri artisti; è stato nel 1990 il secondo italiano a vincere nel 1990 l’Eurovision Song Contest, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e prima dei Måneskin nel 2021; però è stata “L’Italiano” la canzone che la folla dei ...

Articoli più letti, mezzo secolo d'amore con la moglie Carla, un figlio nato da un tradimento e la tragica morte della sorella di Roberta Mercuri Stupro di Palermo, le accuse del gruppo ...Amici, fan ma anche gente comune hanno gremito l'ingresso della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo di Milano per l'ultimo abbraccio a, scomparso a 80 anni, per intonare " L'italiano " all'uscita del feretro. In chiesa tra i banchi erano seduti anche alcuni colleghi e amici tra cui Gianni Morandi e Pupo . Quest'ultimo ...Articoli più letti, mezzo secolo d'amore con la moglie Carla, un figlio nato da un tradimento e la tragica morte della sorella di Roberta Mercuri Stupro di Palermo, le accuse del gruppo ...

Funerale Toto Cutugno a Milano: chiesa gremita di fan, amici e colleghi. Chi c'era tra i big della musica italiana IL GIORNO

Scoppia la polemica dopo i funerali di Toto Cutugno. Il gesto dei suoi colleghi non solo non è passato inosservato ma non è affatto piaciuto. Toto Cutugno, uno degli artisti più amati del nostro paese ...Toto Cutugno era un grande uomo ed artista, queste le parole di Gianni Morandi al funerale del cantante ieri a Milano.