Torta al caffè | non serve il latte | la farina e il burro! Ha 170 kcal

Leggi su donnaup

(Di sabato 26 agosto 2023) Se ti piace il sapore deldevi assolutamente preparare nella tua cucina il dolce che stai per scoprire leggendo questa pagina. La ricetta di oggi è quella dellaalche non ha bisogno die burro per essere la più buona che ci sia. L’aroma di questo dolce è inconfondibile e irresistibile e il suo gusto è realmente golosissimo. Se la preparerai utilizzando ildecaffeinato potrai farla mangiare anche ai più piccoli di casa senza alcun timore. In famiglia ti chiederanno di prepararla quasi tutti i giorni e potrai accontentarli senza problemi in quanto oltre ad essere leggera e digeribile è anche molto facile da portare a termine. Pronta per scoprire come si cucina? Allora continua a leggere!al: ...