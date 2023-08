Toronto | Insigne litiga con l’allenatore per il diverso trattamento rispetto alle altre stelle della MLS

(Di sabato 26 agosto 2023) Lorenzoe ilsempre più distanti. Come riportato dai media canadesi, l’ex capitano del Napoli hato condel club Terry Dunfield ed ha abbandonato l’namentosquadra pronunciando parole dispregiative non solo verso il suonatore, ma anche sulla sua attuale squadra., continuano dal Canada, si lamenta per il differente L'articolo

litiga colEcco il motivo: secondo il The Athletic, alla base del litigio ci sarebbe stata una frase di, che avrebbe detto all'allenatore che sarebbe stato lui a decidere se ...Un portavoce delha precisato cheè tornato in gruppo venerdì e che è partito per la trasferta e sarà a disposizione del mister. Quella di giovedì, non è stata la prima volta che ...... PENNSYLVANIA - APRIL 22: Lorenzo#24 ofFC and Nathan Harriel #26 of Philadelphia Union challenge for the ball at Subaru Park on April 22, 2023 in Chester, Pennsylvania. Tim ...

Insigne shock: litigio furioso con l'allenatore del Toronto! Ecco cosa è successo CalcioNapoli24

Ancora problemi per Lorenzo Insigne a Toronto. Come riportato da The Athletic giovedì scorso l'ex capitano del Napoli dopo uno scambio di battute con l'allenatore Dunfield avrebbe lasciato anzitempo l ...Insigne ha litigato con l'allenatore del Toronto ed ha lasciato l'allenamento! La notizia è già di dominio pubblico in Canada: ci sarebbe stata un'accesa discussione tra l'ex capitano del Napoli Loren ...