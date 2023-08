Torino | bimba di 5 anni precipita dal quinto piano | presa al volo da un passante

(Di sabato 26 agosto 2023) commenta È viva per miracolo la bambina di 5ta nella mattina di sabato 26 agosto daldi un palazzo in via Nizza, a. A salvarla, prendendola al, è stato un ...

Bimba di 5 anni precipita dal 5° piano a Torino, la salva un 37enne sul marciapiede. Lui: «Ho chiuso gli occhi e ho sperato» Corriere della Sera

Torino, 26 agosto 2023 – L’angelo custode della bambina ... Ecco il suo racconto a Qn.net. “La bimba è precipitata e mi è caduta addosso” L’uomo del miracolo nel primo pomeriggio risponde al telefono, ...Tanti i bambini morti questa estate per incidenti, ma a Torino è andata diversamente per il coraggio di un passante ...