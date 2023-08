Torino | bimba cade da balcone e passante la prende al volo

(Di sabato 26 agosto 2023) (Adnkronos) – Un bambina di 5 anni è caduta da unal quinto piano di un palazzo in via Nizza a. Un ragazzo ha visto la scena dalla strada e l’ha presa alattutendo l’impatto e lanon è in pericolo di vita. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, intervenuti sul posto, non ha lesioni apparenti, è lucida e vispa. Ad attirare l’attenzione delè stato un ragazzo che osservava la scena da un palazzo di fronte. Anche ilsta bene ma per accertamenti è stato trasportato al Cto. Laè italiana ed era in casa con i genitori. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

