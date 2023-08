Torino | bimba cade da balcone e passante la prende al volo

(Di sabato 26 agosto 2023) La piccola, di 5 anni, è precipitata dal quinto piano. Un ragazzo l'ha afferrata attutendo l'impatto, la bambina non è in pericolo di vita Un bambina di 5 anni è caduta da unal quinto piano di un palazzo in via Nizza a. Un ragazzo ha visto la scena dalla strada e l’ha presa alattutendo l’impatto e lanon è in pericolo di vita. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, intervenuti sul posto, non ha lesioni apparenti, è lucida e vispa. Ad attirare l’attenzione delè stato un ragazzo che osservava la scena da un palazzo di fronte. Anche ilsta bene ma per accertamenti è stato trasportato al Cto. Laè italiana ed era in casa con i genitori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Torino, cade a 5 anni dal 5° piano, la salva un 37enne che passava con la fidanzata. Lei «Non so come ci sia riuscito» Corriere della Sera

