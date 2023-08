“The Girls” | il nuovo singolo delle Blackpink VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023)– Credit: YG EntertainmentIl brano, scritto e prodotto con Ryan Tedder è accompagnato da unclip in grande stile come solo le quattro ragazze del K-POP ci hanno abituato Lesono un fenomeno mondiale, nonché unagirlband più celebri di tutti i tempi. Dopo mesi di attesa hanno pubblicato il loro“The”, accompagnato da unclip in grande stile come solo le quattro ragazze del K-POP ci hanno abituato. La canzone e ilhanno avuto la sua première all’interno del gioco The Game di cui “The” è la colonna sonora, mandando in visibilio tutti i giocatori che avevano scaricato l’app del gruppo. “Don’t Mess with The” – ripetono nel potente ...

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalSun , le Spicesarebbero "in trattative avanzate" anche per la realizzazione di un film musicale che le racconta con gli occhi di un super fan....- HandWinner is, il premio disegnato dall'artista Fidia Falaschetti, è stato attribuito alla Vice Presidente per i contenuti italiani, Netflix, da Valentina Martelli, Founder e CEO Good...Info: 347/6467171 (anche whatsapp), Andcoloredsay doo da doo da doo Senigallia - Alle 21,30 si chiude la rassegna Senigallia sotterranea all'area archeologica La Fenice con lo spettacolo ...

The Girls, BLACKPINK: traduzione, testo e significato, ascolta la canzone (video) Soundsblog

Forensic investigators are examining the scene after four people were killed in a crash in Ireland (Picture: PA) Three teenage girls have been killed in a crash just hours after receiving their school ...When One of Us Hurts by Monica Vuu The small coastal town has its own ways of dealing with the evil, the foolish, the misled, and it holds tightly to them ...