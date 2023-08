Tetti scoperchiati nel Milanese | tempesta d' acqua in Brianza

Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno investendo buona parte della Lombardia in queste ore.Dopo il grande caldo dei giorni scorsi il maltempo è arrivato puntuale in Lombardia con forti piogge, accompagnate da raffiche di vento a Milano e in regioneNel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sonodi più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in ...

Maltempo, temperature giù e grandine. Fiocchi di neve in montagna Il Sole 24 ORE

Il fenomeno è durato meno della tempesta dello scorso 25 luglio ma è stato caratterizzato da piogge e venti di forte intensità.Il maltempo ha interessato anche nell’hinterland: a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a ...