Tetti scoperchiati nel Milanese | tempesta d' acqua in Brianza Arriva l' ondata di maltempo

Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sonodi più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in ...Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno investendo buona parte della Lombardia in queste ore. Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sonodi più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto. Dalle 15:30 la linea ferroviaria Milano - ...Si segnalano anche, tra cui quello del pronto soccorso. Friuli Venezia - Giulia La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo a causa ...

Tetti scoperchiati nel Milanese, tempesta d'acqua in Brianza - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno cadendo a Milano, e in Lombardia. Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di ...In Brianza, tra Monza, Seregno e Rho, si è abbattuta una tempesta di pioggia, vento e fulmini. Nel milanese, a Buccinasco, si sono scoperchiati i tetti di alcuni edifici, riferiscono i Vigili del ...