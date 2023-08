Testo e traduzione di Used To Be Young di Miley Cyrus | una celebrazione delle proprie radici

(Di sabato 26 agosto 2023)To Bediè tutto ciò che viene sintetizzato in un’espressione che oggi viene considerata imbarazzante e troppo gettonata, ma che oggi rende perfettamente l’idea: un pugno nello stomaco. La cantautrice di Prisoner ritorna con una ballata strappalacrime, ma piena di energie positive. Lei stessa, nel raccontare ai suoi fan la sua nuova opera dopo Endless Summer Vacation, spiega che “questa canzone parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo”. Il messaggio è talmente intenso che su YouTube sono già comparsi video di reaction di fan che scoppiano in lacrime non appena ascoltano il brano. Un’evoluzione, quella di, che dimostra la sua straordinaria versatilità: da giovane promessa Disney a popstar irriverente, poi ...

Peccato che non sia vero, tutta colpa di una erratadall'inglese della parola hazard che ... Elogia ile poi, passando al provvedimento che riguarda il suo ministero, dice: "Le donne ...Arricchiscono il80 immagini provenienti dalla tradizione pittorica pugliese e dalle ... Lain lingua inglese rende questo volume di facile lettura anche ai cittadini stranieri che, ......il loro successo nel convertire la scrittura immaginaria di una persona paralizzata insu uno ... La capacita' didel parlato previsto dall'iCBI è stata testata su frasi diverse da ...

Used to be young, Miley Cyrus: traduzione, testo e significato della canzone (video) Soundsblog

Used To Be Young di Miley Cyrus è tutto ciò che viene sintetizzato in un’espressione che oggi viene considerata imbarazzante e troppo gettonata, ma che oggi rende perfettamente l’idea: un pugno nello ...A distanza di 28 anni dalla pubblicazione di “Certe Notti” (brano che uscì il 25 agosto del 1995), oggi, venerdì 25 agosto 2023, esce “UNA CANZONE SENZA TEMPO” (https://ligabue.lnk.to/unacnzsnztmp), i ...