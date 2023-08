Tennis | Torneo Chicago Bronzetti ko in semifinale

La romagnola piegata al terzo set dalla bulgara Tomova. ROMA - Si è chiusa in semifinale l'avventura di Lucia Bronzetti nel Chicago Women's Open,Wta 125 in scena sul duro statunitense con un montepremi complessivo pari a 115. 000 dollari. Si tratta di uno degli eventi internazionali femminili equiparabili ai Challenger del circuito ...Andrea Picchione è in finale alITF WorldTour M15 Swisstennis International by Rado che si avvia alla conclusione alClub Caslano, in Svizzera, sulle rive del Lago di Lugano. E' così a una sola vittoria dal ...... unche gli ha regalato gioie ma anche tanti dolori. Non solo la mancata partecipazione ... Nole ha parlato della rivalità contro Alcaraz, una rivalità tanto attesa e tutti i fan disi ...

US Open 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile del torneo di tennis Sport Fanpage

La romagnola piegata al terzo set dalla bulgara Tomova.ROMA (ITALPRESS) - Si è chiusa in semifinale l'avventura di Lucia Bronzetti nel Chicago Women's Open, torneo Wta 125 in scena sul duro ...Andrea Picchione è in finale al Torneo ITF World Tennis Tour M15 Swisstennis International by Rado che si avvia alla conclusione al Tennis ...