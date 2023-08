Tennis | Agli Us Open altra sfida Alcaraz - Djokovic | Sinner 3° incomodo

(Di sabato 26 agosto 2023) Undici in tutto gli italiani al via: 6 nel singolo maschile, 5 in quello femminile. ROMA - Dopo la bellissima finale dell'ultima prova del Grande Slam, a Wimbledon, vinta da Carlos, e la ...

Martina Trevisan, 53 del mondo, inizierà il suo percorsoUs Open 2023 contro la russa naturalizzata kazaka Yulia Putintseva. Più sfortunate, a livello di sorteggio, infine, Camila Giorgi, 52 del ...... dalla danza al judo, passando per ciclismo,e podismo senza dimenticare il calcio, con ... che sono stati presentati in questa occasione, accantoaltri protagonisti dello sport locale. Una ...Il programma e l'ordine di gioco di lunedì 28 agostoUs Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione. Sui campi di Flushing Meadows si apre il sipario sui tabelloni principali e sono subito chiamati in campo alcuni dei favoriti per la vittoria ...

Extra Calcio, Tennis, agli US Open oggi si concludono le qualificazioni: da lunedì partono i... TuttoPalermo.net

Jasmine Paolini, 35 Wta, giocherà al primo turno contro la lettone Jelena Ostapenko. Martina Trevisan, 53 del mondo, inizierà il suo percorso agli Us Open 2023 contro la russa naturalizzata kazaka ...Nell'incontro con i media alla vigilia del torneo, Novak Djokovic , tornato a New York dopo due anni d'assenza, ha parlato della tensione e ...