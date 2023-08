Tennis | Agli Us Open altra sfida Alcaraz-Djokovic | Sinner 3° incomodo

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 26 agosto 2023) Undici in tutto gli italiani al via: 6 nel singolo maschile, 5 in quello femminile. ROMA - Dopo la bellissima finale dell'ultima prova del Grande Slam, a Wimbledon, vinta da Carlos, e la altrettanto emozionante rivincita dell'ultimo Masters 1000, a Cincinnati, con Novaktrionfatore,