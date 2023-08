Temptation Island | Greta Rossetti a cena con Eugenio Colombo | scatta la polemica e lei sbotta sui social | “La vita è la mia | la vivo come dico io!”

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 agosto 2023)è intervenuta su Instagram tramite alcune storie per commentare la paparazzata che l’ha vista coinvolta insieme ad. L’ex tentatrice di, felice accanto a Mirko Brunetti, ha replicato alle numerose insinuazioni sul suo conto.aveva avuto un flirt con, ex compagno di Francesca Del Taglia. I due sono stati paparazzati in un ristorante insieme e non sono mancati numerosi rumors. La ragazza ha deciso così di replicare duramente: Non sono solita giustificarmi sulla miaprivata perché sono problemi sinceramente miei e di nessun altro, però mi dá fastidio quando si mettono di mezzo persone che non c’entrano. Io ho un buonissimo rapporto con tutti i ...