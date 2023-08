(Di sabato 26 agosto 2023) Fortihanno messo in ginocchio buona parte del, negli Stati Uniti. Venti fino a 121 km/h hanno sradicato alberi, divelto i tetti delle case e lasciato migliaia di persone senza corrente elettrica. Il bilancio provvisorio è di cinque vittime, fanno sapere le autorità. La contea di Wayne, che comprende la città di Detroit, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dei danni provocati dal maltempo. Copyright © LaPresse S.p.A. - Via Dell'Aprica, 18, 20158 Milano

...giovanile e alla sospensione delle statistichelavoro fino alla svalutazione dello yuan... ma non completamente convertibile e dunque al riparo dao dal rischio di fughe di capitali su ......ai metallurgici nella città di Norilsk Pavel Kuzmichev Pensate che in questa città situata69° ...C sotto lo zero, ma il problema più grande sono ledi neve, quando non si riesce a stare ...Un cambio repentino che farà crollare le temperature portando grandinate,, neve sulle Alpi ... Inoltre il vortice Poppea si tufferàMar Mediterraneo e dalle Isole Baleari raggiungerà la ...

Tempeste sul Michigan: le immagini della devastazione Liberoquotidiano.it

Crollo delle temperature di almeno 20°C in poche ore. Il grande caldo accumulato in questi giorni a contatto con l’aria fresca in arrivo creeranno il giusto ...In Germania violente tempeste costringono l'evacuazione di oltre 1.000 campeggiatori. Le tempeste si stanno abbattendo nel sud della Germania ...