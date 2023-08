Tedua | La Divina Commedia per la decima settimana il disco più venduto

(Di sabato 26 agosto 2023) Per laconsecutiva La, l’ultima faticagrafica di, si conferma l’album piùIl successo dicon il suo album Lanon accenna a fermarsi, nuovamente in cima alla classifica FIMI per la, unico artista ad aver ottenuto questo risultato nel 2023. Si tratta di un traguardo senza precedenti per, arrivato dopo che Lasi è consacrato come uno dei successi dell’anno posizionandosi al sesto posto nella classifica FIMI degli album più venduti nei primi sei mesi del 2023 con solamente un mese di vendite. La...

continua la sua corsa record in testa alla classifica dei dischi più venduti con LaCommedia, dopo essersi ripreso il primo posto la settimana scorsa, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al ...Dopo essersi ripreso la vetta, questa settimana "Lacommedia" dirimane stabile alla prima posizione della classifica degli album più venduti in Italia. Nessun grande stravolgimento neanche nella chart dei singoli tricolore, che vede ...Torna a macinare record di permanenza in vetta nella classifica album italiana Top Of The Music di Fimi - Gfk 'LaCommedia' di. Il rapper è per la decima volta alla numero uno della chart e si posizione davanti a 10 di DRILLIONAIRE che risale alla due e a IL CORAGGIO DEI BAMBINI - ATTO II dei GEOLIER ...

MUSICA/ 'La Divina Commedia di Tedua per la decima settimana in ... IlMohicano_MilanoSound

Rispetto a sette giorni fa si è riconfermata in vetta La Divina Commedia di Tedua, a cui seguono sul podio 10 di Drillionaire (+1), Il coraggio dei bambini – Atto II di Geolier (+1). Quarto Utopia di ...Tedua continua la sua corsa record in testa alla classifica dei dischi più venduti con La Divina Commedia, dopo essersi ripreso il primo posto la settimana scorsa, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. (AN ...