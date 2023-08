(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - Quando consumiamo un caffè o una bibita con bicchieri edicrediamo di fare la nostra parte per salvaguardare il pianeta. Ma due nuovi studi ci dicono il contrario; e cioè che queste alternative "ecocompatibili" contengono in realtà sostanze chimiche di lunga durata e potenzialmente tossiche. Il primo studio riguarda una grande analisi di ricercatori del Belgio che hanno testato 39 marche dialla ricerca di un gruppo di sostanze chimiche sintetiche note come sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS). Il gruppo di ricerca ha acquistato 39 diverse marche direalizzate con cinque materiali:, bambù, vetro, acciaio inossidabile e plastica. Le, acquistate principalmente da negozi, supermercati e fast-food,state ...

Piatti, bicchieri e posate in genere non vengono forniti nella versione monouso, ma in alcune scuole e università si usano ancora tazze,in plastica. Ad esempio, le bevande delle ...Piatti, bicchieri e posate in genere non vengono forniti nella versione monouso, ma in alcune scuole e università si usano ancora tazze,in plastica. Ad esempio, le bevande delle ...

Tazzine e cannucce di carta sono pericolose per l'ambiente AGI - Agenzia Italia

Due studi sulle alternative ecocompatibili rivelano che i prodotti che hanno soppiantato le plastiche monouso contengono in realtà sostanze chimiche di lunga durata e potenzialmente tossiche ...