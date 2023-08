Tazzine e cannucce di carta sono pericolose per l' ambiente

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - Quando consumiamo un caffè o una bibita con bicchieri edicrediamo di fare la nostra parte per salvaguardare il pianeta. Ma due nuovi studi ci dicono il contrario; e cioè che queste alternative "ecocompatibili" contengono in realtà sostanze chimiche di lunga durata e potenzialmente tossiche. Il primo studio riguarda una grande analisi di ricercatori del Belgio che hanno testato 39 marche dialla ricerca di un gruppo di sostanze chimiche sintetiche note come sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS). Il gruppo di ricerca ha acquistato 39 diverse marche direalizzate con cinque materiali:, bambù, vetro, acciaio inossidabile e plastica. Le, acquistate principalmente da negozi, supermercati e fast-food,state ...

l'utilizzo della plastica monouso è stato gradualmente soppiantato dall'introduzione di diverse soluzioni in carta destinate al consumo di cibi e bevande, quali le cannucce da caffè e le tazzine. Si tratta di cannucce e tazze di carta di bambù, plastica, vetro (circa 27 marche sulle 39 oggetto di studio). I ricercatori dell'Università di Goteborg in Svezia hanno inoltre individuato che nelle tazzine di carta comunemente usate per il caffè sono presenti sostanze nocive. Le tazzine realizzate con materiali di origine vegetale, come carta e bambù, sono spesso considerate alternative ecologiche.

