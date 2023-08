Tamponamento in A4 | 21 persone ferite nell’incidente Verifiche sulla dinamica

(Di sabato 26 agosto 2023) È di 21il numero definitivo di feriti dello scontro tra un bus e un tir venerdì sera in A4, poco dopo Latisana (Udine): 15 occupanti del pullman sono stati subito trasportati in ospedale, altri 28 passeggeri sono stati trasferiti in un centro di accoglienza della Protezione civile: di questi, sei sono stati poi accolti in Pronto soccorso per contusioni varie emerse con il trascorrere delle ore. Quanto alla, questa è al vaglio della polizia stradale del Coa, che dovrà mettere a confronto due diverse versioni: quella del camionista che sostiene di essersi fermato in corsia di emergenza per un guasto e quella di alcuni passeggeri che hanno affermato di aver visto il mezzo pesante ripartire e invadere parzialmente la careggiata. Autostrade Alto Adriatico fa sapere – in una nota che ripercorre le operazioni di ...

Per la trentina di- illese ma sotto choc - che hanno trascorso la notte nella sede della ... Proprio la modalità dell'urto è risultata decisiva per scongiurare che ilassumesse ...Nel tratto della A4 tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro. Altre diecisono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. A bordo del bus c'erano turisti ......stati trasportati con i nostri elicotteri in ospedale e stiamo lavorando per togliere altre... Cari ha poi spiegato che " sembra un, ma ancora la dinamica non è stata verificata. ...

Il pauroso tamponamento è avvenuto alle 19:30 di venerdì. La corriera trasportava 49 persone, di queste 3 erano i membri dell’equipaggio. Il pullman era partito da Roma. L’autista dell’incidente era ...Un ragazzo di 30 anni è stato portato in codice rosso con Pegaso a Cisanello per trauma all’addome; un bambino portato in codice verde al Pronto soccorso pediatrico del Versilia ...