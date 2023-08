Taekwondo | Europei Junior 2023 | l’Italia conquista la quarta medaglia grazie al bronzo di Boccadamo

(Di sabato 26 agosto 2023) Si concludono con un’altraper, la, i Campionatidi, competizione andata in scena questo fine settimana a Tallinn (Estonia), precisamente alla Tondiraba Ice Hall Arena. Dopo l’argento di Del Vecchio e ildi De Angelis e Mangione infatti nella giornata odierna Alexandraha portato a casa un altro piazzamento sul gradino più basso del podio nella categoria -68 kg. Davvero ottimo il percorso di Alexandra, abile ad arginare agli ottavi l’austriaca Sandra Hacksteiner per 2-1, per poi vincere la sfida contro la norvegese Thea Wagseather per 2-1 ai quarti. Dopo una semifinale decisamente combattuta, conclusa non a caso 1-2, l’azzurrina ha invece dovuto cedere il passo ...

la prima medaglia continentale per la giovane atleta leonfortese Anthea Mangione che proprio oggi pomeriggio 25 agosto ha conquistato la medaglia di Bronzo ai campionatiJunior di...I leonfortesi Angelo e Anthea Mangione pronti a scalare il podio ai CampionatiJuniores dia Tallinn!

