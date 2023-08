Svolta anti-trash a Mediaset | cade la testa di Ilary Blasi Senza Totti | Pier Silvio mette all’angolo la conduttrice

(Di sabato 26 agosto 2023) Il destino cinico e baro… .se ne stava bella e rilassata in Salento a degustare le giuste e lussuosissime vacanze insieme alle sorelle Silvia e Melory, alla figlia Chanel con ragazzo Christian Babalus e all’ “omo”, Bastian Muller, “tetesko di Germania”, quando gli è arrivato un meteorite tra crepa e collo, direbbe Lino Banfi. Il nuovo capo diBerlusconi, non vuole più ilnelle sue reti. Segui su affaritaliani.it

- trash a Mediaset: cade la testa di Ilary Blasi. Senza Totti, Pier Silvio mette all'angolo la conduttrice Il destino cinico e baro… . Ilary Blasi se ne stava bella e rilassata in ...C'è anche l'iraniano Azmoun, l'eroe della contestazioneregime iraniano, insomma Roma e la ... di Doveri Daniele che è un toscano ma della sezione arbitrale di Roma, dunque unaepocale che ...L'Olanda vuole sostituire Frans Timmermans col falco Wopke Hoekstra. Rischio ricatto:eco o torneranno i vincoli di bilancio.

Svolta anti-trash a Mediaset: Pier Silvio fa cadere la testa di Ilary Blasi Affaritaliani.it

VENEZIA - Proroga alla "stretta" sugli orari di apertura notturna, e personale dei locali usato come "steward" per vigilare sui clienti. Lo prevede la nuova ...La bionda conduttrice, senza la "protezione" di Francesco Totti, finisce nel cono d'ombra. La "sua" Isola dei Famosi non c'è nel palinsesto ...