Supplenze da GaE e GPS docenti 2023 | rinuncio alla nomina | quali sono le sanzioni e cosa posso fare Posso mandare la MAD? RISPOSTE AI QUESITI

(Di sabato 26 agosto 2023)da GaE e GPS: alcuni Uffici Scolastici hanno già pubblicato il bollettino del primo turno di, indicando le modalità e la data di scadenza per l'eventuale rinuncia all'incarico assegnato. Tempi stretti per decidere, ma è necessario andare avanti con le operazioni per assicurare quanti piùpossibile in cattedra fin dal primo giorno di lezione, previsto nella settimana dall'11 settembre. L'articoloda GaE e GPSlela? ...

...a tempo determinato per lo svolgimento diannuali e temporanee sino al termine delle attivi tà didattiche per i docenti inseriti in, GPS ed elenchi aggiuntivi. Conferimento...GPS e incarichi per ruolo 2023, quando si può differire la presa di servizio prevista per venerdì 1° settembre Ecco le nomine già effettuateRinuncia alla nomina dae GPS In caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delleanche per disponibilità sopraggiunte, ...

Supplenze docenti 2023 da GaE e GPS: in Toscana previste per il 30 agosto. Presa di servizio 1° settembre Orizzonte Scuola

A tal proposito, si raccomanda nuovamente ai docenti neo-immessi in ruolo o comunque con contratto a tempo indeterminato già in essere alla data odierna che si trovino nell’impossibilità o risultino ...Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.