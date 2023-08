Sulle strade italiane è pieno controesodo

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - Èe auto. Lungo le direttrici verso le grandi città il traffico è sostenuto fin dal mattino di sabato e lo sarà fino alla sera di domenica. Tra i punti piu' caldi, il nodo di Bologna per i rientri dalla Rivera Romagnola, ma anche per chi è ancora diretto verso le zone di mare. Traffico e code sull'A1, tra Parma e Fidenza in direzione Milano, a causa di un tamponamento che ha coinvolto cinque auto, intorno alle 10.30, al km 101. Il traffico è transitato su una corsia e si sono formati 8 chilometri di coda. Circolazione rallentata anche più a sud, tra Ferentino e Anagni, per traffico intenso. Autoper l'Italia segnala code a tratti tra Valsamoggia e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso, dal km 186 ...

Il Caos delleintorno a Perugia non è una novità, anzi è la regola quasi giornaliera. Alcuni ... vedersi additati come la parte malata di Perugia, portare soloproprie spalle scelte ...Drumbo Drummer Drumbo Drummer FBY FBYAperte Il Ferrara Buskers Festival rinnova anche per la 36ª edizione la sua attenzione verso ...fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo...E la situazione, anche per questo fine settimana, torna ad essere da bollino nero. I due tratti della superstrada Lecce - Brindisi, già in prima mattinata risultavano ad alta densità di ...

Controesodo nel fine settimana. L’Anas: attesi undici milioni di veicoli sulle strade Il Sole 24 ORE

Un ragazzo si regge al tetto di una vettura che percorre strade deserte ad alta velocità, mentre da un’altra auto la «challenge» viene ripresa per ottenere immagini da postare sul web. È la «sfida» ...Una coppia di daini si aggira da mesi indisturbata a Roma Nord. Spensierati gli animali, ma non i residenti su via della Storta, che più volte hanno segnalato la presenza dei due esemplari col rischio ...