Su Rubiales interviene la Fifa | per il bacio a Hermoso arriva la sospensione

La Commissione discipinare della Fifa ha disposto una sospensione di 90 giorni per il presidente della Federcalcio spagnola. Intanto in Spagna prosegue la polemica

anche il governo di Madrid contro il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per il bacio rubato alla giocatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria dei Mondiali di calcio. Jenni Hermoso rompe il silenzio e dice la sua sul caso: lungo messaggio della giocatrice spagnola Zero tolleranza per il comportamento di Rubiales. Questo è quanto traspare dal lungo messaggio condiviso sui social da Jenni Hermoso. Sul caso Rubiales anche il primo ministro Pedro Sanchez: "Quello che abbiamo visto a Sydney è inaccettabile". La calciatrice spagnola ha rotto il silenzio per chiedere sanzioni nei confronti di Rubiales.

La Commissione Disciplinare della Fifa ha deciso di sospenderlo con un provvedimento che al momento avrà una durata di 90 giorni. Rubiales non potrà svolgere alcuna attività legate al calcio, a livello nazionale e internazionale.