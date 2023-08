Stupro ragazzine | don Patriciello | oggi a Caivano clima di morte

C'è un "clima di morte e di deserto", oggi al parco Verde di Caivano. Padre Maurizio Patriciello guarda le strade dalla sua chiesa. Sull'ennesima brutta pagina, sullosubìto dalle due piccole, "oggi nessuno vuole parlare, per paura", dice. A Caivano, in fondo succede sempre così. Il giorno dopo spuntano le telecamere, le forze dell'ordine e la gente, in quei ...... per primo, concentrò i riflettori della cronaca nazionale sul Parco Verde di Caivano , dove il mese scorso si è consumata la vicenda dellodi gruppo su due. Fortuna Loffredo fu ...Emergono nuovi particolari sullodi duedi 13 anni a Caivano , in provincia di Napoli . Da quanto ricostruito, ci sono anche i figli di almeno due esponenti di spicco della camorra tra i componenti del branco. Il ...

Stupro ragazzine: don Patriciello, abdicato a fatica di educare - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

"Chiudetevi la boccuccia...piuttosto che giudicare una ragazza stuprata". Sono queste le parole con cui la vittima dello stupro di gruppo di Palermo rompe il silenzio. La 19enne è stata violentata lo ...C'è un "clima di morte e di deserto", oggi al parco Verde di Caivano. Padre Maurizio Patriciello guarda le strade dalla sua chiesa. Sull'ennesima brutta pagina, sullo stupro subìto dalle due piccole, ...