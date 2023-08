Stupro ragazzine al Parco Verde di Caivano | due le procure impegnate nelle indagini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’indagine sulle violenze di gruppo ai danni di due cuginette di 13 anni avvenute a(Napoli) condotta dai carabinieri, cui le famiglie delle vittime hanno sporto denuncia alcune settimane dopo i fatti, vedein coordinamento tra loro sia la procura per i minorenni di Napoli che la procura di Napoli Nord, competente per il coinvolgimento di un indagato maggiorenne. Gli investigatori mantengono uno strettissimo riserbo, e al momento non trova conferma nemmeno l’indiscrezione secondo cui il 19enne – indagato in relazione alle violenze – sarebbe stato oggetto di una misura cautelare. Gli accertamenti della procura minorile riguarderebbero invece diversi soggetti, almeno una decina, in relazione sia all’episodio dellonel capannone avvenuto a luglio sia a violenze che sarebbero ...